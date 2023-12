Des activistes bloquent l'entreprise OIP Sensor System à Audenarde

Des activistes pro-palestiniens se sont enchainés aux portes de l'entreprise OIP Sensor Systems, appartenant au groupe israélien Elbit Systems, à Audenarde lundi matin. Quelque 60 personnes étaient présentes sur place dès 07h00, selon les militants, et 40 selon les autorités locales, empêchant les employés de l'entreprise de se rendre au travail. Une dizaine d'entre elles se sont accrochées aux clôtures entourant le site.

L'action avait pour but d'empêcher le bon déroulement de la production sur le site. L'entreprise participe en effet, entre autres, à la construction de drones chargés de la surveillance de la barrière de séparation entre Israël et la Cisjordanie. "Ce blocage dénonce autant les massacres des Palestiniens en cours, que la politique générale d'Israël et la complicité de la Belgique dans la production des armes", soulignent les militants.

"Par le matériel militaire qu'elle produit et par son soutien financier à l'État colonial israélien, l'entreprise a une responsabilité dans les massacres en cours à Gaza", poursuivent les activistes. "Le fait qu'Elbit Systems opère sur le sol belge augmente la responsabilité de la Belgique dans l'horreur et les crimes de guerre en Palestine."