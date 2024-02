Des activistes de Greenpeace Belgique dénoncent les pressions subies par les agriculteurs

Le siège de plusieurs partis et lobbies présents à Bruxelles ont été visés par une action des militants de Greenpeace Belgique vendredi matin, pour dénoncer la pression que les grandes entreprises du secteur agro-alimentaire font subir aux agriculteurs, a indiqué l'ONG de défense de l'environnement. Les activistes ont également pointé du doigt les profits engrangés par les multinationales "au détriment des agriculteurs, des consommateurs et de la nature".

Les sièges du MR, du CD&V, de l'Open VLD et du Parti populaire européen (PPE) ont notamment été visés par les activistes. Ces derniers ont également pris pour cible les fédérations du commerce Comeos et EuroCommerce, les lobbies de l'industrie alimentaire, dont la Fevia et FoodDrinkeurope, ainsi que le lobby agricole européen Copa-Cogeca.

"L'industrie agroalimentaire, le secteur de la grande distribution, et les différents gouvernements [...] incarnent et soutiennent un système pervers qui encourage l'industrialisation des fermes", souligne Albane Aubry, chargée de campagne agriculture chez Greenpeace Belgique. "Le système conduit à des marges si minces qu'elles contraignent les agriculteurs à s'agrandir en continu pour survivre."

Face à cette situation, Greenpeace appelle à une réforme en profondeur du système agricole et du modèle économique actuel. L'ONG sera dès lors présente à la manifestation du 26 février prochain à Bruxelles, initiée par la Fugea et la Via Campesina (ECVC). Cette nouvelle mobilisation se tiendra en marge d'une réunion des ministres européens de l'Agriculture, pour dénoncer les traités internationaux de libre-échange et demander l'arrêt des négociations de l'accord UE-Mercosur.

Près d'une quarantaine d'organisations de la société civile ont déjà confirmé leur participation à la manifestation, aux côtés des principales fédérations agricoles du pays.