Des agriculteurs néerlandais protesteront à Bruxelles le 16 avril

Une règle dérogatoire de l'UE permet aux éleveurs néerlandais d'épandre plus de fumier que ce qui est réellement autorisé. Or, selon la Commission européenne, les Pays-Bas ne respectent pas les conditions d'application de ces règles plus souples. Selon Agractie, l'expiration de la dérogation aura des conséquences majeures pour les exploitations agricoles.

"Plusieurs groupes de défense des agriculteurs ont convenu de venir avec nous à Bruxelles et de protester. Nous appelons également d'autres groupes à nous rejoindre. Ensemble nous sommes plus forts", souligne la vice-présidente d'Agractie, Alien van Zijtveld.