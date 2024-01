Des barrages d'agriculteurs prévus dès dimanche sur des autoroutes à Daussoulx et à Hal

La Fédération des jeunes agriculteurs (FJA) mènera des actions, sous la forme de barrages, ce dimanche, à partir de 14h, sur les autoroutes E42 et E411 à hauteur de Daussoulx (province de Namur) et après 20h sur la E19 à Hal (Brabant flamand), a-t-elle annoncé, appelant à une "mobilisation générale" de ses membres. Selon la FJA, qui invite "tous les agriculteurs mais aussi ceux qui travaillent avec eux" à rejoindre le mouvement, il pourrait s'agir de barrages bloquants dans les deux sens des portions d'autoroutes concernées.

La FJA dit attendre plusieurs centaines de tracteurs tant à Daussoulx qu'à Hal.

Les actions des jeunes agriculteurs wallons s'inscrivent dans le mouvement de grogne qui a éclaté depuis quelques jours dans plusieurs pays européens, dont la France et l'Allemagne, et qui fait tache d'huile en Wallonie. Les agriculteurs réclament un revenu décent qui passe par des prix rémunérateurs pour leur production. Ils dénoncent certaines mesures environnementales et la surcharge administrative ainsi que les risques que font peser sur eux la conclusion d'accords de libre-échange comme le traité en cours de négociation entre l'UE et le bloc de pays sud-américains appartenant au Mercosur.