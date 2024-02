Des bénéfices supérieurs aux attentes pour Aperam malgré un "marché en crise"

"Le marché de l'acier inoxydable est en crise", a soutenu vendredi le groupe Aperam à l'occasion de la publication de ses chiffres annuels. L'entreprise du BEL 20, dont le siège est installé au Luxembourg, a vu ses ventes et bénéfices diminuer en 2023. Durant le dernier trimestre, les bénéfices ont toutefois été supérieurs aux prévisions, au contraire des ventes.

Les ventes annuelles ont baissé d'environ un milliard et demi pour atteindre 6,59 milliards d'euros, dont 1,55 milliard d'euros durant le dernier trimestre 2023. Le bénéfice net annuel s'élève à 203 millions d'euros, soit un tiers de l'année précédente. Le quatrième trimestre a dégagé un bénéfice net de 70 millions d'euros.

Le bénéfice ajusté avant intérêt, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) a diminué de plus de 50% et pointe à 55 millions d'euros au dernier trimestre. Cela représente tout de même un résultat supérieur aux prévisions des analystes de l'agence Bloomberg, qui auguraient un Ebitda de 52,3 millions d'euros sur cette période.