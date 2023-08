Des centaines de vols supprimés aux Etats-Unis

Plusieurs aéroports ont tout simplement fermé, comme Tampa, St. Pete-Clearwater, Sarasota et Tallahassee, tous en Floride, ont indiqué les autorités aéroportuaires. Ils devraient reprendre leurs activités jeudi en fonction des dégâts.

La compagnie la plus touchée est, selon le site internet FlightAware, Southwest Airlines qui a supprimé quelque 200 vols. Les compagnies internationales comme United, Delta et American Airlines n'ont pas été épargnées avec au total 200 vols retardés et 300 supprimés.