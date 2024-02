Des colonnes convergent vers la capitale

Des centaines de tracteurs sont à nouveau attendus dans la capitale ce lundi, où ils mèneront une action dans le quartier européen. Vers 08h00, les tracteurs étaient déjà très nombreux rue de la Loi.

"Plusieurs colonnes de tracteurs convergent vers Bruxelles via les autoroutes et les nationales", a indiqué la police fédérale, appelant à la prudence. Ces colonnes étaient vers 07h35 à hauteur de Corroy-Le-Grand sur la E411/A4, à hauteur de Hélécine sur la E40/A3 et de Tubize sur la E429/A8.