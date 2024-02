Des colonnes de tracteurs en route vers l'échangeur de Lummen dans le Limbourg

Des agriculteurs au départ de Hasselt, Ham, Zwartberg et Bekkevoort ont pris la route vers l'échangeur de Lummen (province de Limbourg) jeudi matin, où ils comptent installer un barrage pendant une à deux heures. Le centre flamand du trafic routier et la police prévoient de fortes perturbations de circulation.

Dans un communiqué, les agriculteurs en appellent à la ministre Zuhal Demir (N-VA), à qui ils reprochent d'avoir été absente du débat jusqu'ici.

"Au niveau flamand, la ministre Demir n'a pas hésité à employer de grands mots dès le début de son mandat", rappelle le communiqué. "Notre secteur a été encadré sans ménagement et le clivage a été accentué. La ministre Demir a sa propre vision de l'agriculture en Flandre. Une agriculture à petite échelle et en circuit court. Nous l'acceptons et restons ouverts au dialogue, mais nous constatons aussi qu'il n'y a pas de discussion possible car l'agriculture a été complètement subordonnée à la nature. La ministre Demir n'est pas une femme politique du compromis ou de l'écoute, elle préfère chercher des moyens pour imposer sa propre vision."