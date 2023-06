Des entreprises et centres de recherche belges retenus par le Fonds européen de la défense

La Commission européenne a publié lundi la liste des projets sélectionnés pour bénéficier du financement de l'édition 2022 du Fonds européen de la défense (FED) et plusieurs entreprises et centres de recherche belges contribuent aux projets retenus, s'est félicité le ministère de la Défense.

Parmi les 63 entités belges qui ont répondu l'appel 2022, 32 ont été sélectionnées et neuf figurent sur une liste de réserve, a précisé la Défense dans un communiqué.

Pour le plus long terme, la Belgique contribue à huit projets de recherche, lesquels sont appelés à déboucher sur des programmes de développement capacitaire à court ou moyen terme.

Dans le domaine spatial, les entreprises belges participeront à un programme d'observation terrestre ainsi qu'à la poursuite du programme d'"Early Warning" (alerte avancée) destiné à détecter les missiles balistiques. Elles seront également actives dans des programmes de combat collaboratif dans les domaines terrestre et naval ainsi que liés à la cybersécurité et d'autres domaines "identifiés comme prioritaires".

La Défense est aussi impliquée, aux côtés des entreprises et universités. L'École royale militaire (ERM), l'hôpital militaire Reine Astrid (HMRA), les laboratoires de la Défense (DLD) et le Service d'enlèvement et destruction des engins explosifs (SEDEE) participent également à plusieurs projets, tant de recherche que de développement, souligne le communiqué.