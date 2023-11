Des fonds anglo-saxons offrent 12,1 milliards d'euros pour racheter Adevinta

Un consortium emmené par les fonds américain Blackstone et britannique Permira a offert mardi 141 milliards de couronnes (12,1 milliards d'euros) pour racheter le spécialiste norvégien des annonces en ligne Adevinta, propriétaire notamment du site Leboncoin.

L'offre a déjà reçu le soutien d'actionnaires représentant 72,3% du capital d'Adevinta, dont les deux principaux, l'américain eBay et le norvégien Schibsted, précisent les parties dans un communiqué boursier commun.

Né d'une scission avec Schibsted, Adevinta est un groupe spécialisé dans les annonces en ligne qui, outre Leboncoin, son joyau le plus lucratif, détient entre autres groupe Argus, Avendrealouer et Agriaffaires en France ainsi que des actifs en Allemagne (Mobile.de), en Espagne, au Benelux et en Italie.