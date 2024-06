Des formations pour sensibiliser les employeurs face aux violences conjugales

Un événement de mise en réseau pour sensibiliser les employeurs à la lutte contre les violences conjugales était organisé mardi midi à Bruxelles par l'association Pour la solidarité (PLS). Au travers de formations, l'ASBL outille les membres du personnel afin qu'ils puissent aborder, orienter et soutenir les personnes concernées au sein de leur entreprise.

"Nous passons plus de huit heures par jour sur notre lieu de travail, d'où l'importance que ces endroits représentent des lieux sûrs où la parole peut être reçue", a insisté la codirectrice de Pour la solidarité, Françoise Kemajou.

En Belgique, une femme sur trois est victime de violences conjugales. "Il est donc certain que chaque employeur a été, est, ou sera, en contact avec une employée confrontée à ce type de violence", appuie le réseau CEASE - plateforme européenne cocréée par PLS et regroupant des entreprises engagées contre les violences conjugales.

L'ASBL propose d'organiser la sensibilisation du personnel d'entreprises ainsi que la formation continue des managers, ressources humaines et personnes de confiance à la détection des situations de violences et à l'orientation des personnes concernées vers les associations spécialisées. Le réseau CEASE est mis en œuvre gratuitement pour les employeurs bruxellois grâce au soutien d'equal.brussels.

"On apprend aux employeurs et employeuses à ne pas avoir de comportement culpabilisant ou maladroit, et à développer des réflexes appropriés face à une problématique très compliquée", a expliqué Françoise Kemajou.

Outre la formation du personnel des entreprises adhérentes, une boite à outils de sensibilisation est également mise à disposition des employeurs - composée de brochures, d'affiches et de flyers permettant d'informer l'ensemble du personnel sur l'engagement de l'entreprise.