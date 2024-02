Des frappes américaines visent des cibles iraniennes en Irak et en Syrie en représailles-2

Les Etats-Unis ont réalisé des frappes en Irak et en Syrie qui ont visé les Gardiens de la révolution iraniens et des groupes pro-iraniens, a annoncé vendredi le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

"Les frappes aériennes ont impliqué plus de 125 munitions de précision", a déclaré le Centcom dans un communiqué, précisant qu'elles ont visé plus de 85 sites dont des centres de commandement et de renseignement, ainsi que des infrastructures de stockage de drones et de missiles appartenant à des milices et à des forces iraniennes "qui ont permis les attaques contre les forces américaines et de la coalition", ayant notamment tué trois soldats américains dimanche.

"Notre riposte a commencé aujourd'hui. Elle continuera selon le calendrier et aux endroits que nous déciderons", a fait savoir vendredi le président américain Joe Biden, qui a déclenché ces frappes.