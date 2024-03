Des indices partagés dans l'attente des chiffres de l'emploi américain

Partager:

L'indice BEL 20 et ses voisins européens étaient partagés et peu modifiés vendredi dans l'attente des chiffres de l'emploi américain. L'indice bruxellois gagnait 0,1% vers 11h00 en s'inscrivant à 3.721 points, avec douze de ses éléments dans le vert.

Elia (101,60) et Solvay (23,13) se démarquaient en reculant de 2,9 et 1,6% en compagnie de D'Ieteren (190,20) et Melexis (80,70) qui reperdaient 1%. AB InBev (56,65) progressait de 0,9%, KBC (67,70) et Ageas (38,66) grimpaient de 0,2% tandis que Ackermans (160,40) se distinguait par un gain de 1,6%.

Syensqo (82,57) et Galapagos (31,86) étaient positives de 1,4 et 0,5%, à l'inverse d'UCB (109,45) et arGEN-X (355,80) qui cédaient 0,1 et 0,7%. Aperam (26,40) et Umicore (20,61) valaient 0,9 et 0,7% de plus que jeudi tandis que Proximus (7,534) cédait 0,5%. Les résultats de Mithra (0,2515) faisaient plonger le titre de 16,2% supplémentaires, Biotalys (3,34) et Onward Medical (4,69) abandonnant 3,2 et 3,7%. Oxurion (0,0002), pour sa part, rebondissait de 100%.