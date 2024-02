Des militants d'Attac déploient une banderole géante sur le futur hôtel Vuitton à Paris

Plusieurs dizaines de militants d'Attac ont réussi à déployer une banderole géante "Tax the Rich" (taxez les riches) samedi depuis le haut de la façade du futur hôtel du groupe de luxe LVMH sur les Champs-Elysées, à Paris, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Cette action s'inscrit dans une campagne "Super-profits, ultra-riches, méga-injustices" lancée par l'association qui milite pour la justice fiscale, sociale et écologique, et elle vise Bernard Arnault, le PDG milliardaire de LVMH, pour "dénoncer son enrichissement indécent et les cadeaux qui lui sont faits par les pouvoirs publics", a expliqué un membre d'Attac à l'AFP.