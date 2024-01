Des militants occupent les entrées d'autoroute sur les E34 et E17 entre Anvers et Gand

Les agriculteurs bloquent mardi après-midi "presque toutes les entrées" des autoroutes E34 et E17, en Flandre orientale, provoquant d'importantes perturbations de la circulation, ont signalé la police fédérale et le Centre flamand du trafic.

L'association "Groene Kring" avait annoncé mardi en début d'après-midi que les agriculteurs prévoyaient d'occuper les ponts sur la E34 et la E17 entre 15h00 et 18h00, entre Anvers et Gand. Les militants avaient indiqué vouloir soutenir le mouvement de protestation sans toutefois bloquer complètement les autoroutes.

L'association pointe du doigt le décret azote en Flandre "qui n'ouvre aucune perspective", selon le président de la branche de Flandre orientale Karel D'Eer.