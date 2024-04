Des milliers de prothèses belgo-congolaises à Kinshasa pour les démunis

Une entreprise sociale belge, Ugani Prostetics, a crée à Kinshasa - avec une aide gouvernementale - une filiale congolaise, Prosthea Congo, qui fabrique à grande échelle des prothèses et des orthèses à des prix abordables. Le projet vise à redonner du confort à des Congolais amputés d'un ou de plusieurs membres et démunis financièrement.

Grâce à des développements technologiques innovants et au recours à l'impression 3D, ces prothèses sont "six fois moins chères" que les appareillages traditionnels, a expliqué mercredi le délégué de cette start-up en République démocratique du Congo (RDC), Germain Boutte, à la ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, en visite à l'hôpital Saint-Joseph de Limete, dans la banlieue est de la capitale congolaise.

En un temps record d'un mois seulement, l'entreprise a érigé, dans trois conteneurs, et mis en service un des plus grands centres de prothèses au monde, avec une capacité de fabrication de 5.000 prothèses par an, à raison de deux par machine et par 24 heures, a-t-il ajouté.