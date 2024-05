Des négociations jusqu'à lundi chez Tarkett au Luxembourg, où 126 emplois sont en péril

"Malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière", regrette le syndicaliste. Le groupe, dont le siège social est situé à Paris, a en effet décidé de fermer d'ici la fin de l'année une ligne d'enduction, sur laquelle travaillent 126 des 532 employés que comptent les deux implantations luxembourgeoises du groupe (Clervaux et Wiltz). "Le but est donc de prioriser les départs volontaires et les départs à la retraite anticipée et d'éviter à tout prix les licenciements, car c'est toujours un échec", souligne le syndicaliste, qui affirme faire le maximum pour parvenir à un accord.

L'OGBL veut également obtenir une garantie d'emploi pour les quelque 400 autres employés du groupe.