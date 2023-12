Des niveaux de plomb élevés à nouveau détectés chez les enfants autour d'Umicore à Hoboken

La concentration en plomb dans le sang des enfants vivant à proximité du site d'Umicore à Hoboken affiche à nouveau un niveau élevé, ressort-il des analyses semestrielles. Pour la première fois, les mesures englobaient une zone plus large autour de l'entreprise, mais les valeurs s'y sont également révélées plus hautes que dans le groupe contrôle. Ces résultats sont "décevants, inquiétants et inexplicables", a réagi mercredi Umicore.