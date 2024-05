Des ONG environnementales et des riverains se tournent vers le Conseil du contentieux

Treize organisations environnementales et associations de riverains vont saisir le Conseil flamand du contentieux des permis pour contester le permis de l'aéroport de Bruxelles-National, annoncent-elles vendredi dans un communiqué de presse. Selon elles, les conditions reprises dans le permis sont largement insuffisantes pour protéger la santé des riverains et limiter l'impact sur le climat et l'environnement.