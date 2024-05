Des pays africains veulent des sanctions contre le vol de matériel génétique végétal

Les 190 membres de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), une organisation des Nations unies basée en Suisse, travaillent actuellement à l'élaboration d'un traité international et de sanctions contre la biopiraterie. Il s'agit d'une pratique consistant à prélever du matériel génétique végétal dans les pays en développement et à le breveter abusivement. Les négociations pour le nouveau traité ont commencé il y a plus de 20 ans et devraient être terminées pour le 24 mai.