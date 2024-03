Des perturbations autour de la rue de la Loi et du ring de Bruxelles

Plus de 250 tracteurs, selon la police, ont rejoint la rue de la Loi et la place du Luxembourg dès lundi soir en vue de cette troisième manifestation des fédérations agricoles européennes. Les tunnels Tervuren, Cinquantenaire, Loi et Reyers en direction du centre et le tunnel Belliard en direction de l'E40 sont depuis lors fermés à la circulation.

La rue de la Loi est également bloquée, tout comme le rond-point Schuman. Des perturbations ponctuelles sont également possibles sur la petite ceinture de Bruxelles en raison de la venue de tracteurs tout au long de la matinée.