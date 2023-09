Des pluies torrentielles font deux morts et un disparu en Espagne

Ces intempéries, qui ont commencé ce week-end, ont touché en particulier la région de Madrid et celle de Castille-La-Manche (centre), où des trombes d'eau se sont abattues dans la nuit de dimanche à lundi.

Touchée depuis des mois par une sécheresse historique, l'Espagne est frappée par des pluies torrentielles qui ont fait deux morts et un disparu, tandis qu'un enfant de dix ans a réussi à échapper à la noyade en se réfugiant sur un arbre.

Les services d'urgences de cette région située au sud de Madrid ont réalisé au total "1.900 interventions" au cours des dernières heures, a-t-il précisé sur "X", anciennement Twitter, sans donner plus de détails sur les circonstances de ces décès.

Le président de la Castille-La-Manche, Emiliano García-Page, a annoncé lundi matin "la mort de deux personnes dans la province de Tolède", l'une à Casarrubios del Monte et l'autre à Bargas, en raison de ces intempéries.

Son fils de 10 ans, porté également disparu dans un premier temps, a finalement été secouru après avoir trouvé refuge sur un arbre, ont indiqué les autorités madrilènes. Sa mère et sa soeur, qui se trouvaient aussi dans le véhicule, avaient été secourues un peu plus tôt.

A Aldea del Fresno, l'une des communes les plus affectées par ces intempéries, plusieurs ponts se sont écroulés et des torrents de boue sortis du lit de la rivière ont emporté de nombreuses voitures, selon un photographe de l'AFP sur place.

Le Premier ministre Pedro Sanchez a lancé un "appel aux citoyennes et citoyens pour qu'ils continuent à agir avec prudence".

- Routes coupées, trains bloqués -

Dans les régions affectées, de nombreuses routes étaient coupées. Le trafic ferroviaire, suspendu temporairement depuis dimanche, restait fortement perturbé, notamment entre Madrid et l'Andalousie et sur la côte méditerranéenne.

A Madrid, ces pluies torrentielles ont également entraîné la fermeture temporaire de plusieurs lignes de métro lundi matin.

Bien que les pluies se soient quelque peu calmées lundi, l'Agence météorologique nationale a maintenu en alerte sept régions, dont Madrid, la Castille-La Manche, la Catalogne, les îles Baléares et le Pays basque.

Les autorités madrilènes ont recommandé aux près de sept millions d'habitants de la région de télétravailler et d'éviter les déplacements non nécessaires dans la capitale, dont les accès étaient très encombrés lundi matin.

Dimanche, les Madrilènes avaient reçu sur leurs téléphones portables une alerte d'urgence accompagnée d'un fort signal sonore, sans précédent en Espagne, les invitant à rester chez eux.

"Nous devons nous réjouir qu'il existe une option permettant de communiquer efficacement avec les citoyens en cas d'urgence majeure (...) afin que les citoyens puissent appliquer les mesures nécessaires", a estimé lundi M. Chivite, en réponse aux critiques suscitées par ce message de masse.

Pays en première ligne du réchauffement climatique et dont 75% du territoire est menacé de désertification, l'Espagne est régulièrement frappée par des pluies torrentielles en fin d'été et à l'automne, qui peinent à pénétrer dans le sol et font brutalement gonfler le lit des rivières.

Ce phénomène, appelé "Dana" par les météorologues ("dépression isolée à des niveaux élevés"), a parfois des conséquences dramatiques. En 2018, 13 personnes sont mortes dans l'île de Majorque aux Baléares.