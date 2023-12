Des prêts de 18 et 20 millions d'euros de la BEI pour Novadip et The Akkermansia Company

Dans le cadre du programme InvestEU de l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement (BEI) vient d'accorder deux importants prêts d'amorçage-investissement aux sociétés de Mont-Saint-Guibert Novadip Biosciences (18 millions d'euros) et The Akkermansia Company (20 millions d'euros). La première a mis au point un procédé de régénération des os au départ des tissus adipeux des patients, et la seconde commercialise des produits tirant parti de la bactérie Akkermansia Muciniphila, dont les propriétés renforcent les fonctions de barrière intestinale.

Les deux sociétés sont en partie issues de recherches menées à l'UCLouvain. L'entreprise biopharmaceutique Novadip Biosciences, lancée en 2015, se base sur les découvertes scientifiques du professeur Denis Dufrane en matière de régénération des tissus osseux. Le procédé mis au point chez Novadip permet de transformer la graisse des patients en une structure osseuse naturelle. Les 18 millions prêtés par la BEI permettront la poursuite et le développement des études cliniques, ainsi que l'amélioration des méthodes de fabrication.

The Akkermansia Company, fondée en 2016 suite à des travaux menés à l'UCLouvain et à la Wageningen University (Pays-Bas), utilise les propriétés uniques d'une bactérie symbiotique pour renforcer des fonctions cruciales pour la santé du métabolisme. L'entreprise spécialisée dans le microbiome obtient un prêt de 20 millions d'euros de la BEI. "Nous utiliserons ce prêt d'amorçage-investissement pour accélérer nos activités commerciales et nos efforts en matière de recherche et développement, notamment en menant des essais cliniques supplémentaires", indique Michael Oredsson, le PDG d'Akkermansia Company.