Des prises de bénéfices font repasser le BEL 20 sous les 3.700 points

Melexis (80,55) et UCB (109,00) se distinguaient également par des hausses de 2,87 et 2,01%, arGEN-X (358,20) s'appréciant de 1,13% contrairement à Syensqo (78,12) et Solvay (23,55) qui reculaient de 0,96 et 0,13% avec Galapagos (31,65), négative de 0,72%.

AB InBev (55,68) était positive de 0,14% tandis que KBC (68,02) et Ageas (38,42) s'appréciaient de 0,74 et 0,87%, les immobilières Aedifica (52,50) et Cofinimmo (56,65) ne gagnant plus que 0,29 et 0,62%.