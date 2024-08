Des prix alimentaires mondiaux entre baisse des céréales et renchérissement de la viande

L'indice des prix des denrées alimentaires calculé par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), qui suit la variation des cours internationaux d'un panier de produits de base, est quasi-stable entre juin et juillet (respectivement à 121 et 120,8).

Cet indice est toutefois "encore en recul de 3,1% par rapport à sa valeur enregistrée un an auparavant et de 24,7% par rapport à son niveau record de 160,3 points atteint en mars 2022", rapporte la FAO.