Des propriétaires de Tesla Cybertrucks se plaignent de rouille sur leur véhicule

Certains automobilistes se sont ainsi plaints sur un forum en ligne que leur voiture avait rapidement développé de la corrosion après avoir roulé sous la pluie, rapporte la chaîne commerciale Fox Business.

Après avoir été dévoilés en 2019, les premiers Cybertrucks n'ont finalement été livrés qu'en décembre de l'année dernière en raison de retards et de problèmes de production. La version la moins chère coûte 60.000 dollars (plus de 55.000 euros), mais ne sera pas commercialisée avant 2025. Les deux versions en vente actuellement reviennent à environ 80.000 et 100.000 dollars.