Des résultats en baisse pour Engie après un hiver plus doux

Engie a vu son chiffre d'affaires du premier trimestre chuter de 1,2% en raison d'un hiver plus doux, ressort-il des résultats trimestriels du groupe français publiés vendredi avant l'ouverture de la bourse.

Les conditions de marché plus favorables en Belgique ont, elles, partiellement compensé l'effet négatif des températures élevées de l'hiver et des économies réalisées par les consommateurs.

Les températures plus douces en France et ailleurs en Europe au cours de l'hiver dernier, ainsi que la poursuite d'activités d'efficacité énergétique ont entraîné une baisse de la demande de gaz naturel. Le groupe avait en outre déjà prévenu en février que ses bénéfices diminueraient en 2024, voire au-delà, en raison de la chute des prix de l'énergie.

Le groupe énergétique a vu son bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) du premier trimestre 2024 baisser de 1,2% par rapport à la même période l'an dernier, passant de 4,22 milliards à 4,17 milliards d'euros. Son bénéfice d'exploitation hors nucléaire a enregistré une baisse encore plus importante de 3,2%, se fixant à 3,71 milliards d'euros. En augmentation de 18,7%, ses activités nucléaires ont nuancé cette baisse, s'établissant à 461 millions d'euros.

Dans son rapport, Engie parle peu de l'accord signé à la fin de l'année dernière avec le gouvernement belge sur la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires de Doel 4 et de Tihange 3. En avril dernier, la Chambre avait approuvé la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires les plus récentes du pays. Les deux réacteurs pourront ainsi rester en service pendant 10 années supplémentaires et ne devront pas être fermés l'année prochaine.

Les ventes du premier trimestre ont quant à elles baissé de 24,6%, pour atteindre 22 milliards d'euros.