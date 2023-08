Des résultats semestriels en baisse mais qui n'inquiètent pas IBA

Si les ventes de la firme technologique néo-louvaniste IBA, fournisseur de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, ont connu une hausse de 5,9% au premier semestre 2023, ses résultats financiers étaient en berne, ressort-il jeudi des résultats de mi-exercice. Rien qui n'inquiète l'entreprise cependant puisqu'elle présente ces six premiers mois comme une période préparatoire, consacrée au renforcement de la chaîne d'approvisionnement, au recrutement de personnel et à la poursuite de ses investissements. IBA maintient d'ailleurs ses prévisions établies lors des résultats annuels de 2022.

Le bénéfice opérationnel (Rebit) était négatif, de 20,3 millions d'euros. Cela s'explique notamment, selon l'entreprise, par quelques retards d'installations, qui ont dès lors retardé la reconnaissance de revenus de la protonthérapie. "En conséquence, une forte amélioration est attendue au second semestre, avec la reconnaissance des revenus de cinq projets" prévus et "la livraison ou l'installation de trois projets postposés" au second semestre.

"Nous avons une excellente visibilité sur notre inventaire et sur son évolution à mesure que nous continuons à convertir le carnet de commandes existant et à signer de nouveaux contrats. Sur cette base, nous prévoyons une amélioration significative de l'activité lors du second semestre. Nous continuons à investir dans le développement de futurs produits via les équipes de Ventes et Marketing et de R&D ainsi que dans des initiatives liées à la digitalisation de nos activités. Nous restons confiants dans les prévisions que nous avons établies lors de la présentation des résultats annuels 2022", conclut Olivier Legrain, CEO.