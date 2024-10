Des salariés en grève pour garder leur emplois et leur "bébé" Doliprane

"Doliprane c'est notre bébé, gardons le": des salariés de plusieurs sites de production de ce médicament, que le groupe Sanofi entend céder, ont répondu jeudi à l'appel à la grève des syndicats, malgré les tentatives du gouvernement et du géant pharmaceutique français de les rassurer sur leur avenir.

Les syndicats craignent une "casse sociale" dans les 1.700 emplois que compte Opella sur le sol français, dont 500 sur son site de Compiègne (Oise) et 250 dans son usine de Lisieux (Calvados), dédiée à ce médicament le plus vendu en France.

"Aujourd’hui on est là, demain on n’est plus là", résume Johann Nicolas, délégué syndical CGT Sanofi Lisieux, devant l'usine en grève de Lisieux, où 80 personnes étaient mobilisées, filtrant l'entrée des poids-lourds.

"La santé n’est pas une marchandise", revendique une banderole CGT accrochée aux grilles, en ce premier jour de grève reconductible, non loin d'un campement improvisé avec des tentes entourées de gros tas de pneus et palettes.