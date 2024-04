Des séances d'information destinées au personnel seront données durant trois jours

Les employés du constructeur de bus en faillite Van Hool assisteront jusqu'à mercredi à des séances d'information organisées par les curateurs, le VDAB (l'agence flamande pour l'emploi) et les syndicats. Ces sessions, réparties par groupes d'environ 400 personnes, se dérouleront matin et après-midi. Lundi sera consacré aux employés, tandis que mardi et mercredi seront réservés aux ouvriers.