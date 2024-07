Des syndicats du gestionnaire des aéroports parisiens appellent à la grève le 17 juillet

Les syndicats CGT, CFDT, FO et UNSA, qui dénoncent des "décisions unilatérales du PDG de verser une prime uniquement à une partie du personnel" et exigent des garanties pour la pose de congés, ont indiqué dans un communiqué "interrompre leur participation à toutes formes de réunions avec la direction" et appellent à "la grève le 17 juillet prochain pour obtenir satisfaction".