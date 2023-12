Des syndicats portent plainte contre Decathlon auprès de l'Auditorat du Travail

Les syndicats CNE et Setca déposeront ce lundi une plainte au pénal contre Decathlon auprès de l'Auditorat du travail de Malines, écrivent La Libre Belgique et De Standaard. Ils veulent dénoncer "les méthodes" de la chaîne de magasins de sport et "l'absence de toute concertation sociale". La plainte vise aussi trois membres de la direction à titre personnel, la CEO, le DRH et un manager.