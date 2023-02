Des tracteurs défilent à Paris contre les restrictions des pesticides

"Des mesures qui s'empilent en notre défaveur": juchés sur leur tracteur, des centaines d'agriculteurs ont afflué mercredi à Paris pour manifester contre les restrictions d'usage des pesticides et d'autres obligations, une première depuis trois ans.

Une longue file d'engins s'est ébranlée vers 09H00 de la Porte de Versailles, où de nombreux policiers ont été déployés pour encadrer la manifestation qui se dirige vers les Invalides, dans le centre.

Vers 09H30, le cumul de bouchon était de 304 kilomètres en Ile-de-France, un chiffre "exceptionnel pour cette heure-ci" après un pic à près de 425 km, selon le site Sytadin.

Déclencheur de la mobilisation: la décision du gouvernement le 23 janvier de renoncer à autoriser les insecticides néonicotinoïdes pour la culture de la betterave sucrière, à la suite d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne.

"La circulation, très fortement perturbée dans un large périmètre, du boulevard périphérique aux septième et quinzième arrondissements parisiens, sera rétablie progressivement" dans la journée, a prévenu la préfecture de police, alors que mercredi est aussi une journée de grève à la SNCF.

Grégoire Bouillant, céréalier de 40 ans, est parti vers 5h du matin de sa ferme du Val-d'Oise parti pour arriver, à 20km/h, à Porte de Versailles, où se tiendra dans moins d'un mois le Salon international de l'agriculture.

Il dénonce une "pression environnementaliste" et des "mesures qui ne cessent de d'empiler en notre défaveur". A l'arrière de son tracteur, une pancarte "Macron menteur, oui aux NNI (néonicotinoïdes, NDLR), oui au sucre français".

"On veut montrer au gouvernement qu'on peut pas interdire des moyens de production sans alternative", ajoute Cyril Milard, président de la FDSEA 77.

Drapeaux FNSEA et Jeunes agriculteurs et affichettes "mon métier respecte la nature, stop aux écologies abusives" ont fleuri sur les vitres des tracteurs et de nombreux passants prenaient des photos sur le parcours de la manifestation.

- "Impasses" -