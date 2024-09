Des travailleurs européens à Bruxelles mardi pour de meilleures conditions de travail

Environ un millier d'agents de nettoyage, de sécurité et de travailleurs de l'horeca venus de toute l'Europe se rassembleront mardi à midi sur la place Jean Rey à Bruxelles, dans le quartier européen, pour réclamer des conditions de travail décentes et des salaires équitables. Ils demandent notamment la modification des règles de l'Union européenne en termes de marchés publics.

La manifestation rassemblera les travailleurs belges et ceux d'au moins huit autres pays européens (France, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Italie, Espagne et Finlande), ainsi que les syndicats européens.

Ceux-ci entendent dénoncer le "nivellement par le bas des conditions de travail" provoqué par les règles relatives aux marchés publics dans l'UE. Selon les recherches du syndicat européen UNI Europa, "la moitié des appels d'offres publics dans l'UE sont attribués uniquement sur la base du prix le plus bas, souvent en raison de règles de passation de marchés qui favorisent le prix le plus bas". Or, "les normes créées par les marchés publics influencent les salaires et les conditions de travail dans l'ensemble du secteur privé", expliquent les syndicats.