Des vols Brussels Airlines encore annulés jeudi

Un certain nombre de vols Brussels Airlines seront également annulés jeudi en raison de la grève du personnel de cabine, a indiqué la compagnie aérienne. La direction garde néanmoins l'espoir de parvenir à un accord avec les syndicats mercredi soir.

Une réunion visant à résoudre le conflit social qui fait rage avec le personnel de cabine de Brussels Airlines est en cours depuis mercredi matin entre la direction et les représentants du personnel. Ceux-ci réclament de meilleurs salaires et une charge de travail amoindrie. Dans le même temps, le syndicat chrétien (ACV Puls et CNE) a débuté mercredi une grève qui pourrait s'étaler sur trois jours. Les autres syndicats ont préféré attendre le résultat des discussions.

Ces dernières étaient toujours en cours mercredi peu avant 19 heures et Brussels Airlines a affirmé garder espoir quant à la possibilité de déboucher sur un accord. La compagnie ne pouvait néanmoins pas attendre plus longtemps pour fixer le programme des vols de jeudi et a donc dû prendre la décision d'annuler des vols. L'objectif est de ne pas laisser les passagers dans l'incertitude.