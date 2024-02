"Déterminés à rester", les zadistes de l'A69 tiennent leur campement

"J'habite là et je ne partirai pas": Florian, 30 ans, surveille du coin de l'oeil la cabane bâtie entre les branches d'un arbre de la Zone à défendre (ZAD) sur le tracé du projet controversé d'autoroute Toulouse-Castres.

Malgré le vent et la pluie de ces derniers jours, Florian (son prénom a été modifié), originaire du sud-ouest de la France, vit "à temps plein" depuis décembre dans la construction précaire faite de planches et de plaques de bois et d'un toit en toile.