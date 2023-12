Dette: la France dans l'attente de la sentence de S&P

Mais là où Moody's attribue une perspective "stable" à sa note, S&P a une perspective négative, épée de Damoclès dont tout le monde se demande si elle s'abattra vendredi sur les finances publiques françaises dans un contexte de taux d'intérêt élevés.

"Tout est possible, c'est eux qui décident. Mais je pense que nous avons apporté des arguments solides sur la crédibilité de notre détermination à baisser la dette, à ramener les déficits sous les 3% (d'ici 2027, NDLR) et à tenir les dépenses publiques", a commenté vendredi le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, sur France Inter.

"Les dépenses publiques nous les réduisons, les déficits nous les faisons baisser et la dette publique nous accélérons le désendettement", a-t-il insisté, promettant pour 2023 d'atteindre 4,9% de déficit.