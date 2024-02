Deux interpellations dans le cadre des manifestations d'agriculteurs aux Pays-Bas

La police néerlandaise a interpellé deux hommes pour leur implication présumée dans les manifestations d'agriculteurs qui se sont déroulées lundi soir et mardi matin aux Pays-Bas.

Les destructions et les blocages sur les routes sont "inacceptables" et n'ont "rien à voir avec des manifestations pacifiques", a indiqué le ministère public néerlandais sur X, l'ancien Twitter.

Les deux suspects sont âgés respectivement de 35 et 39 ans et sont soupçonnés d'avoir jeté des déchets et d'avoir bouté le feu. Ils sont actuellement en garde à vue.