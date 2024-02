Deux ministres à l'Agriculture: la FNSEA espère que "les dossiers avanceront deux fois plus vite"

"A l'heure où les agricultrices et les agriculteurs de France attendent un changement immédiat et profond de logiciel, en France et en Europe, pour redonner dignité, juste rémunération et visibilité sur leur avenir, le travail ne manque pas", a souligné la FNSEA dans un communiqué.

"Les enjeux, mis en évidence depuis plus de trois mois de mobilisation sur l'ensemble du territoire, attendent des réponses concrètes et pratiques", notamment avant le Salon de l'agriculture, a ajouté l'organisation en estimant qu'"à ce stade, force est de constater que le travail doit s'accélérer pour respecter le délai".

La Coordination rurale, le deuxième syndicat agricole en France, a de son côté qualifié de "très appréciée" la nomination d'Agnès Pannier-Runacher, qui fut également secrétaire d’État à l'Economie et ministre déléguée à l'Industrie.