Deux nouvelles maisons au loyer faible pour personnes en difficultés inaugurées à Verviers

Deux bâtiments qui vont abriter des logements à destination des personnes en grande difficulté sociale ou financière ont été inaugurés mercredi matin à Verviers par la ministre de l'Économie sociale et de l'Action sociale, Christie Morreale, et des autorités locales. Ils permettront d'héberger à faible prix deux familles nombreuses impactées par les inondations.

Ce projet a été rendu possible grâce à la collaboration entre la Wallonie, Habitat Invesdre, qui a acquis et rénové les bâtiments, et le Relais Social Urbain, en charge de l'accompagnement des personnes. À cette occasion une convention de mise à disposition du bien a été également signée entre les différents acteurs.

Les deux logements se trouvent dans des zones qui ont été fort impactées par les inondations de 2021: dans le quartier d'Ensival et dans celui de Pré-Javais. Ils ont chacun été complètement rénovés: chauffage, installation électrique, sanitaires, nouvelle cuisine équipée et performances énergétiques améliorées.