Deux policiers blessés, une arrestation judiciaire pour des jets de cocktail molotov

Deux policiers de la zone de police Bruxelles Capitale/Ixelles ont été blessés mardi lors de la manifestation des agriculteurs sur la rue de la Loi. Une personne a par ailleurs été arrêtée judiciairement à la suite de jets de cocktails molotov en direction des forces de l'ordre. Celles-ci ont aussi été visées par d'autres projectiles, comme des feux d'artifice et des pétards.

Les affrontements à distance entre les agriculteurs et les policiers sur la rue de la Loi, mardi midi, en plein cœur de la troisième manifestation des agriculteurs européens, ont blessé deux policiers, a indiqué mardi la zone de police Bruxelles Capitale/Ixelles. Les deux agents ont été transférés à l'hôpital et ont respectivement 11 et 13 jours d'incapacité de travail.

Une personne a été arrêtée judiciairement à la suite de jets de cocktails molotov en direction des forces de l'ordre, précise encore la police. Celles-ci ont fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants après des jets de vélos et trottinettes partagés, ainsi que de mobilier urbain depuis le pont surplombant la chaussée d'Etterbeek.