Deux tiers des banques ont adapté leurs offres de comptes d'épargne depuis début juillet

Près de deux banques belges sur trois ont dû adapter leurs offres de comptes d'épargne réglementés pour se conformer aux nouvelles réglementations qui imposent aux banques de ne proposer plus que quatre comptes d'épargne différents, ressort-il d'une analyse publiée mardi par l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA). L'offre en la matière est ainsi devenue plus simple, selon le régulateur.