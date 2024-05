Deux tiers des investissements étrangers en Flandre en 2023, année de vache maigre

C'est au nord du pays que la plupart des investissements étrangers ont été réalisés. La Flandre a totalisé 145 projets en 2023, soit 67% du total. La Wallonie en a compté 29 et Bruxelles 41. En termes de création d'emploi aussi, la Flandre se taille la part du lion, avec 4.293 emplois créés du fait de ces investissements, soit 87% du total. La Wallonie a vu 588 emplois créés par ces investissements et Bruxelles 37.

Cinq secteurs représentent 61% des projets d'investissements étrangers : les services commerciaux et professionnels, le transport et la logistique, la biotech et la pharma, les services informatiques et la chimie.

Du point de vue des domaines d'activité, c'est l'industrie manufacturière qui règne, avec 63 projets en 2023, contre 57 en 2022.

La France est le pays qui a le plus investi en Belgique, avec 38 projets. L'Hexagone détrône ainsi les États-Unis, deuxièmes avec 29 projets.