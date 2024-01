Deux usines produiront 4.000 tonnes d'hydrogène vert à North Sea Port à partir de 2026

Les usines seront construites dans la partie zélandaise de la zone portuaire de la mer du Nord. La première usine sera située à Vlissingen et la seconde à Terneuzen. La province de Zélande avait auparavant soutenu le projet en octroyant deux chèques de 10 millions d'euros.

L'hydrogène est la clé de la décarbonation de l'industrie lourde et du transport. Avec une production et une consommation annuelles de près de 600.000 tonnes d'hydrogène, le North Sea Port est le plus grand hub d'hydrogène du Benelux.