Direction et ouvriers parviennent à un accord chez ArcelorMittal à Genk

Les ouvriers et la direction de l'usine d'ArcelorMittal à Genk sont parvenus à un accord, ont fait savoir jeudi les deux parties dans un communiqué commun. Après être parti en grève mardi après-midi, le personnel a repris le travail dans la foulée de l'accord.

Quelque 90 travailleurs avaient décidé d'arrêter spontanément le travail. Le syndicat socialiste ABVV Metaal constatait que les employés avaient reçu une prime supplémentaire, en plus de leur salaire. "Une clause de la convention collective de travail stipule pourtant que si quelque chose de plus est accordé aux employés, une alternative égale doit aussi être prévue pour les ouvriers", soutenait-il.

Direction et représentants du personnel sont finalement parvenus à s'entendre. La direction a conscience du mécontentement suscité et souligne l'importance de la concertation sociale et des conventions, écrit-elle dans le communiqué. "Nous entamerons début janvier une analyse des soucis des travailleurs dans l'idée de parvenir rapidement à une solution. Notre objectif commun est de procéder à un nouveau départ, dans le respect mutuel."