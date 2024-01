Dix-huit supermarchés supplémentaires passent sous gestion indépendante

Dans la nouvelle salve annoncée lundi, sept repreneurs exploitent déjà un ou plusieurs autres magasins Delhaize et trois sont d'anciens travailleurs. "Une fois de plus, les nouveaux partenaires affiliés sont tous de véritables entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la marque et se soucient des collaborateurs et des clients", assure la direction du groupe.

L'ouverture de ces 18 supermarchés, dont deux bruxellois (Veeweyde et Croix de Guerre) et six wallons (Wavre, Dinant, Aywaille, Amay, Liège et Grivegnée), est prévue entre mai et octobre.