Doliprane: Sanofi confirme s'allier au fonds américain CD&R pour lui céder le contrôle de sa filiale Opella

Le groupe pharmaceutique Sanofi a confirmé lundi s'allier au fonds d'investissement américain CD&R pour lui céder potentiellement le contrôle de sa filiale Opella, qui commercialise le Doliprane, pour une valeur d'entreprise d'environ 16 milliards d'euros.

"Sanofi et CD&R sont entrés en négociations exclusives pour la cession et l’acquisition potentielles d'une participation de contrôle de 50% dans Opella", selon un communiqué du groupe français qui précise que l'offre de CD&R est "ferme et entièrement financée".