Dollarisation: avec le candidat Milei, une option à risque revient tenter les Argentins

Et si pour en finir avec la fièvre on changeait de thermomètre ? Etranglés par l'inflation et une monnaie -le peso- se dépréciant à vue d'oeil, les Argentins sont tentés par un remède radical : dollariser l'économie, solution prônée par le libéral-libertaire Javier Milei, vainqueur surprise des primaires à la présidentielle.

"En finir avec l'inflation, c'est possible, il suffit d'ôter aux politiciens l'arme monétaire", proclame Milei, un économiste de 52 ans, polémiste grandi sur les plateaux télés, mué depuis 2 ans en politicien "anti-caste politique", aux formules incendiaires et idées radicales. Et qui a pris un soudain profil de présidentiable avec 30% des voix, en tête à la primaire.