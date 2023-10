Donald Trump de retour au tribunal de New York à son procès civil pour fraudes

Avant d'entrer dans le prétoire, il s'en est de nouveau pris devant la presse à la procureure générale de l'Etat de New York, plaignante dans cette affaire: Letitia James, plus haute magistrate locale et équivalente de ministre new-yorkaise de la Justice, serait "très corrompue" et "extrêmement incompétente", a tonné M. Trump.

Il s'est ensuite assis dans la salle d'audience, en face du juge Arthur Engoron, et en présence d'un de ses fils, Eric Trump, et de Letitia James.