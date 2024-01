Dott et Tier vont s'unir pour former une nouvelle entreprise de micro-mobilité

Dott et Tier vont unir leurs forces afin de devenir "le premier opérateur européen de micro-mobilité", ont annoncé mercredi les deux sociétés. La nouvelle entreprise ambitionne de proposer "un service sûr et fiable" aux usagers et aux villes tout en soutenant la transition vers des transports plus durables.

L'opération est soumise à des conditions et ne sera effective que dans deux mois. Les actionnaires existant des deux sociétés investiront 60 millions d'euros pour soutenir les projets à long terme de la nouvelle entreprise. Le siège sera installé à Berlin et les actuels PDG de Tier et Dott se partageront respectivement les postes de président du conseil d'administration et de CEO.

La nouvelle société projette de fournir des options de transport plus durables, afin de réduire les embouteillages et la pollution dans les zones urbaines. Elle entend réduire l'utilisation de la voiture en offrant aux utilisateurs "un service fiable et efficace, bien intégré aux transports publics et avec un impact environnemental minimal".